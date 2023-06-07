Общество 07 июня 2023, 17:13 Экономист Волкова предупредила о росте цен на импортную технику в ближайшее время

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В России в ближайшее время ожидается существенное увеличение цен на импортную технику. Об этом сообщила экономист Татьяна Волкова сайту vnimanie.pro.

По словам специалиста, цены на современные смартфоны повысятся из-за увеличения минимального таможенного сбора. Также на рост стоимости может повлиять колебание курса доллара.

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Как сообщил «Север-пресс», в скором времени вырастут цены на принтеры, видеокамеры и различные датчики.