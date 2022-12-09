Общество 09 декабря 2022, 17:14 Экономист Ведута рассказала, как потратить на новогодний стол не более двух тысяч рублей Экономист Ведута: игристое вино и оливье обойдутся в 500 рублей

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Заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ, экономист Елена Ведута в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказала, как потратить на новогодний стол не более двух тысяч рублей.

По словам эксперта, игристое вино и оливье из недорогих продуктов обойдутся всего в 500 рублей.

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«Можно купить игристое вино где-то за 300 рублей. А если делать „оливье“ из недорогих продуктов, рублей 200 всего затратите. Плюс нарезка из колбасы и сыра — добавляем еще 300 рублей», — сообщила экономист.

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Салат «Селедка под шубой» займет всего 150 рублей, а детское шампанское — 300 рублей.

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