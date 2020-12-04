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    04 декабря 2020, 10:26

    Экономист: в этом году некоторые россияне останутся без 13-й зарплаты и бонусов

    Алена Макаренко

    Предприниматели планируют отказаться от выплаты сотрудникам 13-й зарплаты и выдачи предновогодних бонусов. В этом виновата «черная пятница», которая не обогатила бизнес, как прежде. Такой прогноз представил экономист Константин Юрченко, сообщило агентство Ura.ru.
    Экономист: в этом году некоторые россияне останутся без 13-й зарплаты и бонусов

    По сравнению с 2019 годом, граждане потратились в «черную пятницу» значительно меньше. Соответственно, такое поведение потребителей отразилось на доходах и финансовом состоянии компаний.

    «Могу предположить, что в каких-то компаниях в этом году вообще откажутся от дополнительных выплат либо верхушка втихую себе выплатит, а остальным скажет „извините“», — рассказал Юрченко.

    Помимо праздничных бонусов, работники могут остаться и без части зарплаты.

    «Надо готовиться, понимать, что большого предновогоднего счастья не будет. Дела у бизнеса идут не просто плохо, они обстоят все хуже с каждой неделей. А у нас принято, что если начинаем экономить, то в первую очередь урезаем зарплату», — пояснил Юрченко

    Оклад сократить нельзя, а другую часть зарплаты можно, поэтому она всегда находится под угрозой.

    По прогнозу экономиста, в 2021 году бизнес почувствует себя еще хуже. По этой причине предприниматели вынуждены формировать резервы. А значит, недоплатить сотрудникам могут не только из-за нехватки бюджета на данный момент.

    По словам, Юрченко предприниматели не плохие, им просто нужно выжить.

    Обычно «черная пятница» проходит в четвертую пятницу ноября. В 2020 году траты россиян в «черную пятницу» сократились почти на 39,2% из-за пандемии коронавируса.