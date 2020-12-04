Экономист: в этом году некоторые россияне останутся без 13-й зарплаты и бонусов

По сравнению с 2019 годом, граждане потратились в «черную пятницу» значительно меньше. Соответственно, такое поведение потребителей отразилось на доходах и финансовом состоянии компаний.

«Могу предположить, что в каких-то компаниях в этом году вообще откажутся от дополнительных выплат либо верхушка втихую себе выплатит, а остальным скажет „извините“», — рассказал Юрченко.

Помимо праздничных бонусов, работники могут остаться и без части зарплаты.

«Надо готовиться, понимать, что большого предновогоднего счастья не будет. Дела у бизнеса идут не просто плохо, они обстоят все хуже с каждой неделей. А у нас принято, что если начинаем экономить, то в первую очередь урезаем зарплату», — пояснил Юрченко

Оклад сократить нельзя, а другую часть зарплаты можно, поэтому она всегда находится под угрозой.

По прогнозу экономиста, в 2021 году бизнес почувствует себя еще хуже. По этой причине предприниматели вынуждены формировать резервы. А значит, недоплатить сотрудникам могут не только из-за нехватки бюджета на данный момент.

По словам, Юрченко предприниматели не плохие, им просто нужно выжить.

Обычно «черная пятница» проходит в четвертую пятницу ноября. В 2020 году траты россиян в «черную пятницу» сократились почти на 39,2% из-за пандемии коронавируса.