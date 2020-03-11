Экономист: устойчивость российской финансовой системы стабильна и высока

Маслеников отнесся с большой осторожностью к данным АКРА, поскольку у него возникли вопросы к обоснованности методологического инструментария этих выкладок.

«Пока устойчивость российской финансовой системы стабильна и высока. При этом она, конечно, качественно выше других экономик», — заверил ведущий эксперт Центра политических технологий.