Экономист усомнился в возможности прожить на 12,5 тысячи рублей

«Я совершенно не согласен с этими показателями», — признался специалист.

Россияне назвали сумму, за которой следует порог бедности Подробнее

Он заметил, что в разных регионах России разные цены. Есть деревни, где относительно нормально можно прожить на 12,5 тысячи рублей, однако это сложно представить. Делягин напомнил, что прожиточный минимум в стране составляет чуть больше 10 тысяч рублей. По его словам, он занижен практически вдвое, поэтому нужно говорить о нищете, а не бедности.

«Может быть, у нас люди скромные, а может быть, люди привыкли к нищете», — отметил экономист.