Экономист усомнился в возможности прожить на 12,5 тысячи рублей
Экономист Михаил Делягин обсудил с ИА НСН опрос «Левада-центра», согласно которому сумма в 12,5 тысячи рублей является для россиян границей бедности.
«Я совершенно не согласен с этими показателями», — признался специалист.
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Он заметил, что в разных регионах России разные цены. Есть деревни, где относительно нормально можно прожить на 12,5 тысячи рублей, однако это сложно представить. Делягин напомнил, что прожиточный минимум в стране составляет чуть больше 10 тысяч рублей. По его словам, он занижен практически вдвое, поэтому нужно говорить о нищете, а не бедности.
«Может быть, у нас люди скромные, а может быть, люди привыкли к нищете», — отметил экономист.