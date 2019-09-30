  • Экономист усомнился в возможности прожить на 12,5 тысячи рублей

    30 сентября 2019, 16:49

    Артур Блянихов

    Экономист Михаил Делягин обсудил с ИА НСН опрос «Левада-центра», согласно которому сумма в 12,5 тысячи рублей является для россиян границей бедности.

    «Я совершенно не согласен с этими показателями», — признался специалист.

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    Он заметил, что в разных регионах России разные цены. Есть деревни, где относительно нормально можно прожить на 12,5 тысячи рублей, однако это сложно представить. Делягин напомнил, что прожиточный минимум в стране составляет чуть больше 10 тысяч рублей. По его словам, он занижен практически вдвое, поэтому нужно говорить о нищете, а не бедности.

    «Может быть, у нас люди скромные, а может быть, люди привыкли к нищете», — отметил экономист.