Экономист усомнился в отмене комиссий за банковские переводы

«Банкиры не любят что-то делать бесплатно», — заметил специалист. Он усомнился, что эта инициатива будет реализована.

По его словам, комиссии за банковские переводы между физлицами — это копейки по сравнению с другими проблемами. В частности, речь идет о росте налоговой нагрузки и арендных платежей для бизнеса без доходов.