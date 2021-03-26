Экономист усомнился, что экономика РФ пострадает из-за блокировки Суэцкого канала

Президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин выразил уверенность, что отечественная экономика не пострадает из-за аварии, которая произошла в Суэцком канале. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

«Я не вижу никаких прямых угроз экономических потерь для нашей страны из-за блокировки Суэцкого канала», — подчеркнул специалист.

Он заметил, что Суэцкий канала не используется РФ и большей частью российских компаний для крупных поставок.

В минувший вторник контейнеровоз Ever Given сел на мел и полностью перекрыл Суэцкий канал. В результате образовалась пробка из кораблей. Многие предприятия признались, что из-за этой аварии они несут убытки. Эксперты предупредили, что ритмичность глобальных поставок также пострадает.