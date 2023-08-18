Общество 18 августа 2023, 15:32 Экономист Церазов порекомендовал россиянам присмотреться к депозитам и акциям

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Экономист Константин Церазов в беседе с изданием «Газета.Ru» порекомендовал россиянам присмотреться к акциям и депозитам, а также золоту на фоне падения курса рубля.

Как отметил специалист, к концу года долларовая цена золота может вырасти на 2,5%, написал сайт kp.ru.

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Акции при этом могут оказаться более выгодным инструментом для защиты от инфляции, добавил Церазов.