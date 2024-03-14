Общество 14 марта 2024, 12:01 Экономист Тарасова: общение с коллекторами может принести должникам пользу

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Взаимодействие с коллекторами в некоторых случаях становится выгодным для должников. Так, взыскатели могут предложить оплату долга по сниженной ставке, сообщила экономист Ольга Тарасова сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, сегодня большинство коллекторов действуют в рамках закона. Предметами торга во время общения с должниками могут стать объем, форма, очередность выплат, сообщили «Известия».

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Так, после коммуникации заемщики зачастую снижают первоначально заявленную для добровольной выплаты сумму требований в несколько раз. Если же договориться не удалось, то в таком случае в дело вступают судебные приставы, отметила Тарасова.