20 июля 2023, 13:51
Экономист Сычев порекомендовал россиянам гасить кредиты досрочно
Любой кредит лучше гасить досрочно, а если такой возможности нет, то необходимо дополнительно вносить на него 10% каждый месяц. Об этом изданию «Прайм» сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев.
Эксперт объяснил, что чем выше инфляция, тем сильнее обесценивается долг. Но если цены растут, а зарплата остается прежней, то такое положение сильно сказывается на возможности платить, написал «Царьград».
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Сычев напомнил, что в первой половине срока кредитования выплачиваются в основном проценты банку, а далее — сам долг.
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