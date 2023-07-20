Общество 20 июля 2023, 13:51 Экономист Сычев порекомендовал россиянам гасить кредиты досрочно

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Любой кредит лучше гасить досрочно, а если такой возможности нет, то необходимо дополнительно вносить на него 10% каждый месяц. Об этом изданию «Прайм» сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев.

Эксперт объяснил, что чем выше инфляция, тем сильнее обесценивается долг. Но если цены растут, а зарплата остается прежней, то такое положение сильно сказывается на возможности платить, написал «Царьград».

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Сычев напомнил, что в первой половине срока кредитования выплачиваются в основном проценты банку, а далее — сам долг.