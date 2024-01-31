Общество 31 января 2024, 13:13 Экономист Сухарев выразил мнение, что ЦБ следует снизить ключевую ставку до 10%

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Экономист Олег Сухарев в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая сообщила, что в первой половине текущего года снижения ключевой ставки можно не ожидать. Заседание совета директоров запланировано на 16 февраля.

Эксперт считает, что ЦБ следует снизить ключевую ставку до 10%, чтобы это действие имело эффект. Для отдельных банковских структур ставку необходимо уменьшать до 3-4%. При этом Сухарев добавил, что регулятор будет отталкиваться от инфляции.

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«Они четко привязывают ставку к их пониманию инфляции и инфляционных ожиданий. В зависимости от того, как они сами себе представляют инфляцию, они дальше будут действовать», — сказал экономист.