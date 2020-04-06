Экономист сравнил текущую ситуацию с кризисом 2008 и 2014 годов

Хестанов напомнил, что в 2008 и 2014 годах падение доходов населения тоже было довольно существенным. По его словам, тогда абсолютные цены были другие, но в 2008 году процент падения от максимума до минимума был больше сегодняшнего.

«И в отличие от 2008 и 2014 годов российская экономика, причем речь идет и о монетарном блоке правительства, и о руководстве отдельных предприятий, в большей степени готова», — заметил собеседник информагентства.