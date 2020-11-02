Экономист спрогнозировал снижение цен на вторичное жилье через 3 года

По мнению специалиста, стоимость уменьшится благодаря внедрению новых строительных технологий.

«У нас массово, скорее всего из Китая, в пригородах появятся эффективные робототехнические строительные комплексы, способные конвейерными методами по индивидуальным проектам, непрерывно возводить 5-7 зданий в сутки», — отметил эксперт.

Гольдфайн предположил, что в будущем дома смогут возводить из активированного грунта. Он уточнил, что реальная конкуренция на строительном рынке заставит девелоперов предлагать удобные для клиентов условия заселения под ключ. Экономист заключил, что уже скоро миллионы людей не с самым большим доходом смогут улучшить свои жилищные условия за гораздо меньшие цены.