Общество 06 июня 2023, 13:41 Экономист Спинка: август является самым выгодным месяцем для летнего отпуска

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Наибольшую финансовую выгоду при оформлении отпуска в летний период работник получит, если выберет отдых в августе. Об этом сообщил экономист, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК «Fontvielle» Руслан Спинка в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, в августе по сравнению с остальными летними месяцами наибольшее количеством рабочих дней, за счет этого работник может получить максимальные отпускные выплаты.

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Как сообщило Utro.ru, если сотруднику хочется подольше отдохнуть, то отпуск нужно взять в июне с захватом государственного праздника Дня России.