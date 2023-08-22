Общество 22 августа 2023, 17:44 Экономист Сорокина: вопрос сокращения рабочей недели носит популистский характер

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Предложения сократить рабочую неделю являются нереалистичными и скорее носят популистский характер. Об этом сообщила экономист Галина Сорокина в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, подобные изменения могут привести к росту потребностей в кадрах в различных отраслях. Сокращение рабочей недели на четыре часа без серьезных последствий возможно для офисных работников, программистов и научных работников.

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Сорокина отметила, что эта группа сотрудников занимает лишь 10-15% от всего занятого в экономике населения, сообщил сайт kp.ru.