22 августа 2023, 17:44
Экономист Сорокина: вопрос сокращения рабочей недели носит популистский характер
Предложения сократить рабочую неделю являются нереалистичными и скорее носят популистский характер. Об этом сообщила экономист Галина Сорокина в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, подобные изменения могут привести к росту потребностей в кадрах в различных отраслях. Сокращение рабочей недели на четыре часа без серьезных последствий возможно для офисных работников, программистов и научных работников.
Реклама
Сорокина отметила, что эта группа сотрудников занимает лишь 10-15% от всего занятого в экономике населения, сообщил сайт kp.ru.
Работа
Реклама
Реклама