Экономист Сорокина рассказала, кому стоит брать ипотеку | 360°

Общество 26 сентября 2022, 21:43 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Сорокина рассказала, кому стоит брать ипотеку

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Недвижимость в настоящий момент не является привлекательным объектом для инвестиций. Однако тем, кто может рассчитывать на господдержку, можно задуматься об ипотеке. Об этом в разговоре с Life сказала экономист Галина Сорокина.

Оформлять ипотеку в этом году стоит тем, кому доступны индивидуальные льготные условия. Это, например, материнский капитал, программы льгот на ипотечное кредитование для разных семей и жителей некоторых регионов, а также средства, выделяемые правительством для различных слоев общества.

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«Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что, если вы планируете покупать недвижимость и можете претендовать на господдержку, то конец осени 2022-го — самое время сделать это», — заметила экономист.

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