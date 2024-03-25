Общество 25 марта 2024, 13:40 Экономист Скрыль спрогнозировала рост цен на российских заправках в апреле

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Кандидат экономических наук Татьяна Скрыль предупредила о подорожании топлива на российских заправках в апреле. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам эксперта, средняя стоимость бензина АИ-92 составит 51,67 рубля за литр, что на 1,3% выше показателя марта. Потребительская цена дизельного топлива достигнет 63,47 рубля за литр.

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Скрыль также отметила, что ожидается повышенный спрос на продукцию АЗС в РФ. Ситуация связана с открытием сельскохозяйственного и автомобильного сезонов.