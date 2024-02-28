Общество 28 февраля 2024, 15:33 Экономист Синицына назвала невысокие лимиты минусом рассрочек

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Покупка товаров или услуг в рассрочку имеет свои минусы и плюсы. Недостатком такого способа оплаты считаются невысокие лимиты, сообщила экономист, финансовый советник Екатерина Синицына в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, покупатель не сможет оформить большую сумму в рассрочку. Также магазины могут включать проценты, и по итогу рассрочка превращается в обычный кредит. Чтобы этого избежать, покупателям следует внимательно изучить договор.

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При этом плюсом рассрочки считается быстрое оформление. Для этого требуется минимум документов, отметила Синицына.