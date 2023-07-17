Общество 17 июля 2023, 10:54 Экономист Шмелев заявил, что Россия выдержала западные санкции благодаря своевременным решениям

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Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, профессор Борис Шмелев в разговоре с изданием URA.RU сообщил, что Россия смогла выдержать санкции со стороны Запада благодаря своевременным решениям управленцев.

И частные, и государственные предприятия получили различные льготы, а также смогли заняться производством новых видов продукции.

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Экономист добавил, что существенную роль в сдерживании санкций играет теневая экономика России. Никто на Западе реально не знает ее размеров.