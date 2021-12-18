Экономист Шабанов увидел скрытый смысл в броши Набиуллиной

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора с брошью в виде Щелкунчика на груди. Экономический эксперт Антон Шабанов увидел в этом скрытый смысл, о чем рассказал Life.

Первое — Щелкунчик является символом Нового года, поэтому, возможно, Набиуллина просто пребывает в праздничном настроении. Однако по мнению экономиста брошь может нести и другой посыл.

«Второй [посыл] — это то, что ЦБ готов щелкать [как орешки] довольно-таки сложные проблемы с инфляцией: на целый процентный пункт повысили основную банковскую ставку. Поэтому (кроме Нового года) это признак того, что и в дальнейшем при необходимости ЦБ готов действовать довольно-таки серьезно», — заявил Шабанов.