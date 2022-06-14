Экономист Селянин объяснил, как отключение банков от SWIFT отразится на россиянах

Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ отключают от платежной системы SWIFT с 14 июня. Экономист Константин Селянин рассказал в интервью «ФедералПресс», что это приведет к подорожанию импортных товаров.

«SWIFT — это система международных расчетов, которая дает возможность быстро и надежно оплатить экспорт либо импорт товаров или услуг. В результате отключения российских банков от системы международные переводы станут менее удобными. Они будут медленнее и дороже. Изменится и стоимость импортных товаров.

«К сожалению, за это заплатят наши граждане, это будет некая добавка к ценам товаров. Прежде всего импортных», — сказал экономист.