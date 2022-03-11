Экономист Щербакова: ограничение работы Western Union не спровоцирует отток трудовых мигрантов

Заместитель кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александра Щербакова заявила, что трудовые мигранты, являющиеся основными клиентами сервиса Western Union, не покинут Россию из-за прекращения его работы. Об этом написал «Ридус».

Экономист заверила, что помимо Western Union в России существуют и другие способы перевода денег за границу, сообщил сайт kp.ru.

«Мигранты пользуются не только этими инструментами для переводов денег в свои страны. Есть и другие способы, так что закрытие Western Union в России на ситуацию значительно не повлияет», — отметила эксперт.

Единственное, что может повлиять на отток, это санкционное давление. Падение рубля на фоне других валют может спровоцировать мигрантов ехать на работу в другие страны.