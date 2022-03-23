Экономист Щербаков: уход Международной организации труда из РФ не повлияет на рынок труда

Международная организация труда (МОТ), специализированное учреждение ООН, исследующее вопросы регулирования трудовых отношений, объявила о приостановке сотрудничества с Россией. Однако это не должно повлиять на рынок труда внутри страны, рассказал «Ридусу» замкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.

По словам Щербакова, осязаемых последствий для российского рынка труда не будет, поскольку Россия ратифицировала часть положений МОТ и выполняет их самостоятельно.

«Все-таки участие в МОТ необходимо для обогащения собственной практики социального развития в стране. Там рассматривается и изучается опыт разных государств, делаются общие выводы для развития трудовой сферы. Связь с МОТ — это был ценный элемент для России», — добавил экономист.