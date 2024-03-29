Общество 29 марта 2024, 13:27 Экономист Щербаченко: национальная система индикаторов будет направлена на стабилизацию цен

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Экономист Петр Щербаченко прокомментировал создание национальных сырьевых индикаторов по различным товарам. Разработка системы связана с необходимостью использования российских товарных индексов на площадках РФ, отметил эксперт.

По его словам, программа будет направлена на обеспечение справедливого и стабильного ценообразования. К задачам также относятся решение отдельных вопросов налогообложения компаний и улучшение их положения на рынке.

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Как сообщило СМИ, система также поможет снизить манипулирование ценами ради соблюдения интересов потребителей.