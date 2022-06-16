Экономист счел преждевременной идею расширить список товаров для оплаты в рублях

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев обсудил с RT предложение расширить перечень российских товаров, реализуемых в рублях недружественным государствам.

Суздальцев назвал это желание понятным, поскольку Россия вынудила большую часть покупателей голубого топлива перейти на оплату в рублях.

«У нас есть успех и политические победы. <…> Но все-таки для подобных мер рановато», — признал специалист.

Он объяснил, что нужно будут проверить эффективность подобной схемы оплаты, поскольку это отражается на курсе рубля.

«Это очень серьезная тема, которая связана с финансовым благополучием нашей страны. Поэтому так огульно переводить наш экспорт на рубли не стоит», — добавил экономист.