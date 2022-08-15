Экономист счел нелепым план запретить россиянам выдавать шенгенские визы

Экономист и политолог Василий Колташов заметил, что Европейскому союзу не удалось при помощи ограничительных мер разрушить российскую экономику. Специалиста процитировало РИА ФАН.

«Не то чтобы не задели — задели российскую экономику, но не разрушили ее, а в некотором смысле усилили, обеспечив ей огромный приток валютной выручки даже при уменьшении вывоза газа», — обратил внимание Колташов.

Прокомментировал он и идею не выдавать россиянам шенгенские визы для посещения стран Евросоюза.

«План, мне кажется, нелепый, и он, конечно, не сработает, но другие планы закончились», — добавил собеседник информагентства.