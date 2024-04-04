Общество 04 апреля 2024, 17:35 Экономист Савелов связал активное экономическое развитие Москвы с ростом числа рабочих мест

Читать 360tv в

Строительство промышленных комплексов в черте Москвы обеспечивает тысячам ее жителей возможность трудоустройства. Это способствует активному экономическому развитию столицы, рассказал член Совета московского отделения Опоры России Юрий Савелов, сообщило ИА НСН.

По словам эксперта, сейчас возведение объектов охватывает весь город. Кроме того, необходимым компонентом комплексного развития территорий становится возведение школ, общественных пространств и досуговых центров.

Реклама

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве пяти объектов по программе создания мест приложения труда.