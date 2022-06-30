Экономист Самиев объяснил, в чем заключаются риски параллельного импорта

Экономист, аналитик, генеральный директор агентства «БизнесДром» Павел Самиев считает, что компании, которые захотят поставлять в Россию товары в обход ограничений с помощью параллельного импорта, могут попасть под личные санкции. Об этом написала Lenta.ru.

«Даже те, кто готов поставлять товары в Россию через третьи страны, могут испугаться вторичных санкций. Если выяснится, что поставки идут в Россию, пусть даже и не прямым путем, компании-производители товаров и оборудований могут быть подвергнуты личным ограничениям», — сказал аналитик.

Многие компании, по его словам, согласятся на схему параллельного импорта, однако для этого им придется продумать сложные логистические цепочки, которые смогли бы минимизировать вероятность ввода личных санкций.

«Если доказать, что компания знала о параллельном импорте своей продукции, окажется невозможно, то и предъявить ей будет нечего. Так что просто нужна сложная логистическая схема, которая, впрочем, приведет к росту цен для конечного потребителя ввиду дополнительных пошлин и транспортных расходов», — резюмировал Самиев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который легализует параллельный импорт в страну на 2022 год.