Экономист Салихов прокомментировал уход иностранных компаний из России

Экономист Марсель Салихов считает, что некоторые иностранные компании могут уйти с российского рынка из-за слишком высоких рисков, связанных с санкциями. Об этом написала Lenta.ru.

«Прежде всего, нужно понимать, что решения об уходе с российского рынка компании принимают самостоятельно, а не по приказу западных стран. По крайней мере, официально, введенные санкции не ограничивают их участие в российской экономике. Компании сами оценивают риски, перспективы и общественное давление в своих странах», — заявил он.

Компании опасаются, в первую очередь, ответных действий России. Например, один из рисков связан с указом президента о том, что они не смогут выводить свои средства за рубеж на материнские компании. В таком случае привлекательность активов резко снижается.

Салихов также отметил, что определенные сложности могут возникнуть в сфере нефтегазовой отрасли.

«Нефтегаз, действительно, может уйти, риски для них достаточно велики. А вот нефтесервисные компании могут и остаться, они работали даже во времена СССР», — резюмировал экономист.