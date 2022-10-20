Экономист Сафонов назвал условия получения повышенной пенсии для россиян с Крайнего Севера | 360°

Общество 20 октября 2022, 17:43 Экономист Сафонов назвал условия получения повышенной пенсии для россиян с Крайнего Севера

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Россияне, работающие на Крайнем Севере, имеют право на получение пенсии с двойным коэффициентом, а также на досрочный выход на пенсию. Подробные условия в разговоре с ИА Nation News озвучил экономист Александр Сафонов.

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Получить повышенную пенсию может любой россиянин, проработавший в районах, приравненных к Крайнему Северу, определенное количество лет. Важно учитывать, что для получения повышенной надбавки необходимо также являться жителем Крайнего Севера.