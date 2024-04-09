Общество 09 апреля 2024, 10:37 Экономист Сафонов: к деформации оплаты труда в России привела низкая доля оклада

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В начале 2027 года все субъекты РФ перейдут на отраслевые системы оплаты труда бюджетников для выравнивания их доходов в разных регионах. Причиной деформации стала низкая доля оклада в системе оплаты труда, сообщил доктор экономических наук Александр Сафонов Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, базовые оклады в субъектах устанавливаются ниже средней заработной платы по региону. Таким образом сотрудник не знает, как у него выстраиваются выплаты; в организациях действует совершенно разная система надбавок.

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«Так сложилась система, что проблема нехватки денежных средств в субъектах России деформировала первоначальные задумки по оплате труда», — отметил Сафонов.