Экономист Рожанковскй: карты Mastercard продолжат работать внутри России

Карты Mastercard продолжат работать внутри России после блокировки доступа к платежной сети ряду российских финансовых институтов. Таким мнением в эфире радио Sputnik поделился экономист Владимир Рожанковский.

Он пояснил, что не смотря на то, что компания вводит санкции в связи с политической ситуацией, ей невыгодно полностью прекращать работу внутри РФ.

«Им невыгодно внутри России ничего ломать: это их последний бастион. Им никто не может запретить внутри России работать, кроме российского Центробанка, который это вряд ли сделает, поскольку эта система сертифицирована для работы в России. Понимаете, их проблема — это геополитика, предписания, которые этим системам делают политики. Само руководство Mastercard и Visa очень лояльны к России. Они видят, что этот рынок дисциплинированный, это крупный рынок, интересный — россияне много путешествовали, а в путешествиях россияне, как правило, снимают деньги с карт», — считает эксперт.