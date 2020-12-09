Экономист рекомендовал купить продукты на Новый год заранее

Он объяснил, что во-первых, это поможет сэкономить деньги. Потому что перед Новым годом все кинутся в магазины и цены на продукты вырастут из-за поднявшегося на них спроса. Поэтому заблаговременная покупка продуктов с длительным сроком годности поможет избежать лишних трат.

Кроме того, такой способ спасет от длительного стояния в очередях в магазинах. Это также связано с тем, что непосредственно перед праздником в магазинах начнется ажиотаж.

«Это вопрос из области психологии и нашего восприятия. Если человеку хочется запастись продуктами впрок и ему будет так спокойнее — пожалуйста, пусть покупает», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что во время пандемии огромные очереди в магазинах не только раздражают, но и могут быть опасны для здоровья. Поэтому, по возможности, следует их избегать.