Общество 05 мая 2023, 12:22 Экономист Разуваев: россияне живут богаче, чем считает Росстат

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Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в разговоре с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал данные Росстата о количестве малоимущих граждан в России.

По данным ведомства, в 2022 году в стране за чертой бедности находилось 14,3 миллиона человек. Разуваев заявил, что на самом деле россияне живут богаче, чем считает Росстат.

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«Теневой сектор — это широкое понятие. Это все люди, которые не засвечивают свои доходы. Кто квартиру сдает неофициально, кто занимается индивидуальным предпринимательством без открытия ИП и так далее», — отметил экономист.

Он добавил, что теневой сектор в стране составляет около 250 миллиардов долларов.