Общество 05 декабря 2023, 12:59 Экономист Разуваев: редкие новогодние игрушки можно продать за 300–400 тысяч рублей

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Советские елочные игрушки, которые не пошли в массовую серию, сейчас можно продать за 300–400 тысяч рублей. Об этом сообщил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с News.ru.

По словам эксперта, найти тематические сообщества для продажи можно в социальных сетях. Так, чем меньшим тиражом были выпущены игрушки, тем привлекательнее они станут для коллекционеров.

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Стоимость новогодней атрибутики зависит от уникальности и степени сохранности. При этом продавать их прямо сейчас не стоит, поскольку в долгосрочном периоде они будут только дорожать, добавил Разуваев.