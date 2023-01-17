Общество 17 января 2023, 16:49 Экономист Разуваев оценил возможное внедрение «единых платежек» Экономист Разуваев: единый стандарт по оплате за услуги ЖКХ позволит улучшить обслуживание

Читать 360tv в

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с РИА ФАН оценил нововведение Минстроя внедрить в стране «единые платежные документы с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов».

Как заметил экономист, единый стандарт позволит улучшить обслуживание домов управляющими компаниями.

Реклама

«Это один из элементов настоящей экономической революции. У нас это идет сверху и в такой большой стране, как Россия, наверное, это может быть только так. Но в этих моментах мы впереди, например, Испании», — сказал Разуваев.

Реклама

Он добавил, что власти хорошо справляются с задачей по созданию новой цифровой экономики.

Авторы: