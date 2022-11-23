Общество 23 ноября 2022, 12:55 Экономист Разуваев: наибольшей ценностью обладают те новогодние игрушки, которые расписаны вручную

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Экономист Александр Разуваев в беседе с РИА ФАН рассказал, что некоторые россияне предпочитают инвестировать деньги в новогодние игрушки. Наибольшей ценностью обладают те, которые были расписаны вручную.

«Например, игрушки из коллекций „Чиполлино“ и „Сказки Пушкина“ производства конца 1950-х годов. Цена на набор стеклянных игрушек „Чиполлино“ под прошлый новый год поднималась до одного миллиона рублей», — отметил Разуваев.

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Игрушки, не прошедшие массовую серию, пользуются особым спросом у коллекционеров, однако трещины и сколы могут снизить цену на изделие до 90%, резюмировал экономист.

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