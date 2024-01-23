Общество 23 января 2024, 16:07 Экономист Разумова высказала мнение, что современная молодежь нацелена на гедонизм и удовольствие

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Доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказала мнение, что современная молодежь нацелена на получение удовольствия и не хочет обучаться дисциплине.

«Мы наблюдаем смену парадигм в приходящих поколениях, эгоцентризм, нацеленность на гедонизм, удовольствие, отсутствие всяких представлений о дисциплине, слове „надо“», — сообщила она.

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При этом профессор добавила, что даже счастливый человек понимает, что без труда не бывает профессиональных побед и достижений. Чтобы решить проблему, нужно еще на стадии школьного обучения повлиять на выбор профессии, который отвечал бы интересам ребенка, добавила она.