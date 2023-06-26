Общество 26 июня 2023, 14:28 Экономист Разуев: использования кредитных карт лучше избегать

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Экономист и аналитик Александр Разуваев посоветовал россиянам соблюдать финансовую гигиену и избегать использования кредитных карт. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».

Как заметил экономист, зачастую банки предлагают слишком высокие проценты по кредиткам, и человек не в состоянии расплатиться вовремя.

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«Я бы не связывался с такими продуктами никогда, потому что риски большие. Некоторые люди попадают в такие истории, и у их семей начинаются финансовые проблемы», — отметил Разуваев.

Кредиты можно использовать для покупки недвижимости, а вот на мелкие покупки лучше откладывать деньги, заключил экономист.