27 декабря 2022, 20:00
Экономист разъяснил, с чем связано подорожание сахара
Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод обсудил с ИА НСН сообщение о том, что в России поднялись цены на сахар.
«С точки зрения самого выращивания, особых предпосылок к подорожанию сахара нет. Но все дорожает. Как мы заметили, продовольственная инфляция имеет место быть, а сахар базовый товар», — отметил Холодов.
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Он заметил, что сахар связан с консервацией. По его словам, когда у людей становится меньше денег, они начинают больше покупать дешевых товаров и заниматься собственными заготовками. В частности, многие люди делают самогон.
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«Потребление сахара растет. Это только оптовое повышение, пока оно дойдет до розницы. Это все не автоматически получается. Розница может реагировать не особо с готовностью», — добавил собеседник информагентства.
Еда
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