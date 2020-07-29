Экономист рассказал, сколько граждан России недоедают

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов рассказал, что более полутора миллионов жителей России недоедают.

Так, по данным Росстата, в 2018 году скудно питались 1,5% населения нашей страны или более 1,6 миллиона человек в возрасте 18 лет и старше. Отмечается, что рацион этих людей был недостаточным для поддержания активной и здоровой жизни. Вместе с тем доля недоедающих женщин была на 22% больше, чем доля представителей мужского пола.

Уточняется, что два года назад 12,6% населения имели доход ниже размера прожиточного минимума. Среди них были люди, которые не могли позволить себе отправиться в отпуск либо посетить ресторан. Еще части людей не хватало средств даже для удовлетворения потребностей первой необходимости, пишет сайт NEWS.ru.

По словам Смирнова, пандемия коронавируса не должна ощутимо усугубить финансовое положение россиян. Специалист напомнил, что меры поддержки правительства были ориентированы на бедное население. Семьям с детьми, а также тем, кто потерял работу, были выплачены пособия.