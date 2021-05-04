Экономист рассказал, при каких условиях может рухнуть доллар

Доллар ничего не потеряет в случае отказа от него России. Серьезные проблемы могут произойти после дедолларизации Китая или Индии.

«Наша страна не самый главный торговый партнер США, и доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика», — отметил ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с «Вечерней Москвой».

Если от доллара решат избавиться страны Европейского союза, Китай, Индия или Бразилия, то последствия для национальной валюты будут серьезные.

Специалист назвал еще несколько условий, при которых возможно сокращение доллара в мировом торговом обороте.

«Первое — евро, но евро потеснил в свое время доллар, и с тех пор их соотношение более-менее стабильное в мировой торговле. Второе — взаимные расчеты в национальных валютах. И вот с этой стороны доллару действительно может угрожать определенная подвижка», — добавил экономист.

При втором варианте полного отказа от доллара не произойдет, потому что страны в любом случае будут использовать американскую валюту для покупки товаров.

Колганов заявил, что в мире в ближайшее время могут появиться новые валюты, которые смогут конкурировать с евро и долларом, например, китайский юань.