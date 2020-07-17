Экономист рассказал, почему необходимо повышение цены на газ с 1 августа

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, почему необходимо повышение цены на газ для населения России с 1 августа.

По его словам, тарифная политика всегда учитывается при составлении бюджета государства. Он отметил, что по причине пандемии коронавируса целые отрасли экономики понесли огромные убытки. Сектор добычи ресурсов не стал исключением.

«Повышение тарифов означает, что ресурсоснабжающие организации будут иметь средства на проведение плановых ремонтов сетей, на развитие инфраструктуры», — процитировал Деева РИА ФАН.

Он объяснил, что в результате этого большее число граждан получат доступ к ресурсам. Экономист добавил, что индексация тарифов ЖКХ предусматривается на уровне ниже инфляции. Так, в ситуации с газом, когда тариф вырастет на 3%, это ниже инфляции, которую Центробанк прогнозирует на уровне 3,5-4% по итогам нынешнего года.