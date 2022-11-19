Общество 19 ноября 2022, 03:49 Экономист рассказал, какие товары подорожают в новом году Экономист Долгова: после Нового года подорожают алкоголь, машины и парфюмерия РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Новом году ожидается повышение цен на некоторые категории продуктов. Гарантированно подорожают алкогольные напитки, табак и автомобили. Как рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, это связано с изменением ставок акцизов с 1 января.

«На уровень и динамику цен всех товаров влияют ставки косвенных налогов — акцизов и НДС. Ставки НДС в 2023 году останутся неизменными. А вот с акцизами дела обстоят сложнее», — сказала Долгова.

Реклама

Кроме алкоголя и табака, вырастут в цене бензин и дизтопливо, а также парфюмерия и косметика. А если примут закон о введении акциза на сладкие газированные напитки, то подорожание ожидает и эту категорию продуктов.

Реклама

Урожайность культур тоже влияет на цену. Как рассказала эксперт, этот год оказался неудачным для любителей кофе. Плохой урожай этих зерен в основных странах-экспортерах скорее всего спровоцирует рост цен на напиток.

Помимо всего перечисленного, не стоит забывать о повышении тарифов ЖКХ уже с 1 декабря этого года. В будущем, считает Долгова, это обязательно отразится на ценах всех товаров и услуг.