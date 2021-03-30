Экономист рассказал, как повлияет третья волна коронавируса на малый бизнес

Доктор экономических наук Мария Конягина рассказала, что в случае наступления третьей волны коронавируса не будет таких жестких ограничений, как в первые две. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она отметила, что малый бизнес серьезно пострадал во время первых двух этапов борьбы с вирусом, поэтому в третий раз меры будут не такими серьезными. Скорее всего повысят штрафы за нарушения санитарных норм, считает Конягина.

«Мы видели, что вице-губернатор Петербурга Евгений Елин ушел в отставку на фоне не самых эффективных мер в первую и вторую волну, поэтому третья будет более мягкой. Поголовного закрытия заведений ждать не следует», — пояснила она.

Конягина добавила, что если заболеваемость будет расти, скорее всего, снова ограничат посещение кинозалов и фудкортов.