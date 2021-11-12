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    12 ноября 2021, 15:51

    Экономист рассказал, как не потратить все деньги в новогодние праздники

    Экономист Колганов: чтобы не остаться без денег после новогодних праздников, нужно экономить и найти подработку

    Дарья Морозова

    Экономист Андрей Колганов рассказал, как не остаться без денег после новогодних праздников. Об этом сообщил NEWS.ru.

    В первую очередь, он рекомендовал стараться экономить, насколько это возможно.

    «Если ситуация совсем поджимает, то нужно сводить расходы к необходимому минимуму, дарить на праздники максимально экономичные символические подарки, чтобы проявить внимание», — рассказал Колганов.

    Также он рассказал, что можно попробовать найти подработку. Но это может быть проблематично, так как количество рабочих мест сейчас ограничено.

    «Больших перемен в экономической ситуации ожидать не приходится», — заключил он.

    Ранее основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, какие товары можно приобрести по скидкам на распродаже в Черную пятницу. По его словам, в этот день можно отыскать дешевые цены на то, что обычно не распродается.

    «Именно в эти дни можно найти какие-то интересные специальные предложения по тем товарам, по которым цена жестко регулируется поставщиком. Например, продукция Apple», — объяснил он.