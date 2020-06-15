Экономист рассказал, что влияет на благосостояние семей из северных регионов
Сергей Хестанов, экономист, в беседе с ИА НСН рассказал, что влияет на состояние семей, проживающих на севере. Он отметил, что их доход напрямую зависит от колебаний на мировом рынке нефти.
Эксперт объяснил, что ждать притока в северные регионы бессмысленно.
«Во-первых, местные высокооплачиваемые специальности требуют определенной подготовки и какого-то повышения спроса на таких работников не ожидается. Во-вторых, инфраструктура в этих регионах давно сложилась, соответственно особого применения вновь приехавшим людям будет найти достаточно тяжело», — пояснил Хестанов.
Он также рассказал, что перед выходом на пенсию жители северных регионов стремятся переехать в регионы с более благополучным климатом.