Экономист рассказал, что влияет на благосостояние семей из северных регионов

Эксперт объяснил, что ждать притока в северные регионы бессмысленно.

«Во-первых, местные высокооплачиваемые специальности требуют определенной подготовки и какого-то повышения спроса на таких работников не ожидается. Во-вторых, инфраструктура в этих регионах давно сложилась, соответственно особого применения вновь приехавшим людям будет найти достаточно тяжело», — пояснил Хестанов.

Он также рассказал, что перед выходом на пенсию жители северных регионов стремятся переехать в регионы с более благополучным климатом.