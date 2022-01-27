Экономист рассказал, что делать в случае нехватки стажа для страховой пенсии

Для того, чтобы россиянину была назначена страховая пенсия, нужен минимальный страховой стаж. По данным на текущий год он составляет 13 лет. Для тех россиян, кому не хватило лет до этого показателя, нужно искать способы добрать необходимое количество лет. Работа на официальном месте не в любом случае сможет решить этот вопрос, сообщил агентству «Прайм» представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

По словам эксперта, на официальной работе все равно есть риски не набрать нужный стаж, поскольку в следующие два года в России требование к количеству лет будет ежегодно расти. Биезбардис посоветовал в качестве первого шага срочно собрать все документы, подтверждающие стаж.

«Согласно утвержденным Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, в этом могут помочь трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, и от службы занятости населения о получении пособия по безработице и другие документы», — отметил специалист.

Еще один способ — так называемая покупка страхового стажа, которая предусмотрена российскими законами. Согласно законодательству, таким образом можно увеличить количество пенсионных баллов до половины общего показателя. Однако такую меру можно применить только к обычному, а не льготному стажу, отметил Биезбардис.

По словам эксперта, минимальный размер добровольных взносов в Пенсионный фонд России на текущий год должен составить 36 699 рублей и 60 копеек. Максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Можно выплатить как всю сумму единоразово, так и распределить на протяжение всего года, в том числе и на 31 декабря. Приобрести можно до половины необходимого стажа, на текущий год количество лет равняется шести. Исключение из этого правила — люди, которые оформили самозанятость и работали по этим правилам, для них не вели ограничения.