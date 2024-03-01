Общество 01 марта 2024, 07:10 Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых Экономист Белхароев назвал отвязку цен в России от мировых фактором стабилизации РИА «Новости»

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Законопроект о независимости цен внутри России от общемировых поможет стабилизации в стране. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, Россия на фоне санкционного давления следует принять норму, по которой государство поддерживает цены на услуги и жизненно важные товары с помощью рычагов управления.

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«Отвязка цен от внебиржевых и биржевых индикаторов на товарных рынках в мире станет необходимым стабилизирующим фактором для развития экономики страны», — добавил экономист.

Белхароев добавил, что в нынешней ситуации ориентация на мировые цены неприемлима. Подорожание товаров и продуктов в мире не должно влиять на страну. Он отметил, что в ценообразовании важнее платежеспособный спрос, ситуация внутри отечественной экономики и другие факторы.

Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении одобрила закон об отвязке цен от общемировых.