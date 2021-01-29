Экономист раскритиковал идею о выпуске гособлигаций для населения

Как считает лидер партии, такая мера позволит перекрыть поток средств инвесторов в другие страны. Марголин отметил, что целевые займы станут более эффективным инструментом для привлечения финансовых вложений.

«Есть рынок российских государственных облигаций, а что за специфические акции для населения, мне не очень понятно. Сейчас банки предлагают множество возможностей для приобретения облигаций. Это достаточно консервативный инструмент и с более высокой доходностью, чем в депозитных вкладах», — подчеркнул специалист.

По его словам, государственные облигации полезны для консервативного инвестора, когда в стране предоставляется услуга целевых займов. Эксперт привел в пример муниципальный займ на благоустройство какой-то территории. Миронов заключил, что абстрактный государственный займ не может привлечь инвестиции.